Tokat'ta karantina süresi dolan 263 kişi evlerine gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 8 Mayıs'ta Kuveyt'ten getirilen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tokat Ballıca Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi tamamlandı.

Vatandaşlardan 263'ünün son sağlık kontrollerinde koronavirüsle ilgili bulguya rastlanmadı.

Karantina süresini tamamlayan vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderildi.

Daha önce Kovid-19 testleri pozitif çıkan 17 kişinin tedavisi ise sürüyor.