Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı

Bağlıkaya, "Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde Edirne'nin 2023 yılında aldığı ziyaretçi sayısı 4,7 milyon kişiye ulaştı. Edirne'deki konaklama tesislerine giriş sayımızda 650 binin üstüne çıktı. Hedef tabii ki bu sayıları çok daha yukarıya çıkartmak. 1400 yıllık bir gelenek olan ve UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Edirne Kakave- Hıdırellez Şenlikleri'nin turizm açısından da çok önemli bir değeri bulunuyor. Bölgeyi nasıl bir marka haline getirdiğini hepimiz biliyoruz. Etkinliği bir şenlik havasından çıkıp festival kimliğine bürünen yapısıyla Edirne turizmine, marka değeri anlamında çok büyük bir değer katıyor. Bu şenlikler inanıyorum ki hem Edirne hem de bölge turizminin gelişimine her yıl artan oranda katkı sağlayacaktır" dedi.