Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, Çakraz köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.