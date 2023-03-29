Tokat'ta bir kişi sokakta ölü bulundu

Murat Güler (68) evine giderken 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yeni Hükümet Konağı inşaatı yakınlarında dinlenmek için oturduğu yerden inşaatın kenarına düştü.

Yakınları, Güler'den haber alamamaları üzerine İlçe Emniyet Amirliğine başvurdu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Hükümet Konağı inşaatı kenarında Güler'in hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Güler'in cansız bedeni Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.