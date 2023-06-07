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Tokat'ta ayı saldırısında 1 çocuk ağır yaralandı

Tokat'ta uğradığı ayı saldırısında pençe darbeleriyle karnından ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı

Giriş: 07.06.2023 - 01:11 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat'ta ayı saldırısında 1 çocuk ağır yaralandı
AA

Tokat'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, koyunlarını meradan il merkezine bağlı Semerci köyüne götüren Erdal Yıldırım, havanın sisli olduğu Batmantaş köyü kırsalında beraberindeki oğlu Enes Yıldırım'ı (11) karnından yaralanmış halde buldu.

AYININ PENÇE DARBELERİYLE AĞIR YARALANDI

Baba Yıldırım, ayının saldırısına uğradığını belirten oğlunu Tokat Devlet Hastanesine götürdü. Pençe darbeleriyle ağır yaralanan çocuk ameliyata alındı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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