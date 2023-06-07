Tokat'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, koyunlarını meradan il merkezine bağlı Semerci köyüne götüren Erdal Yıldırım, havanın sisli olduğu Batmantaş köyü kırsalında beraberindeki oğlu Enes Yıldırım'ı (11) karnından yaralanmış halde buldu.

Baba Yıldırım, ayının saldırısına uğradığını belirten oğlunu Tokat Devlet Hastanesine götürdü. Pençe darbeleriyle ağır yaralanan çocuk ameliyata alındı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.