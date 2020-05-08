İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derbent Mahallesi'nde yaşayan şüphelinin İstanbul'dan temin ettiği sahte parayı alışveriş yoluyla piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlının ikametinde yaptıkları aramada, 50 liralık 107 sahte banknot buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.