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        Haberler Gündem Güncel Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kaza yaptı | Son dakika haberleri

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kaza yaptı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte 7 kişi hafif yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:03 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:29
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        Tokat Belediye Başkanı kaza yaptı
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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu makam otomobili, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında tır, otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise başka bir araçla hastaneye gitti.

        MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif yaralı atlattığını ve Sungurlu Devlet Hastanesi acil servisinin sarı alanında tedavisinin sürdüğünü söyledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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