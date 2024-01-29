Tohumdan gelen mucize! Kabızlığı kökünden çözüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor!
Küçük boyutlarına rağmen sağlık dünyasında büyük bir etki yaratan chia tohumu, mucizevi özellikleriyle tanınarak birçok sağlık sorununa doğal çözümler sunuyor. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için büyük etkiler sunan chia tohumu, sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak sağlığını destekliyor. İşte Chia tohumunun faydaları...
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Doğanın şifalı mucizelerinden biri olan chia tohumu, sağlık alanında birçok faydasıyla dikkat çekiyor. Özellikle sindirim sorunlarıyla başa çıkmak isteyenler için ideal bir yardımcı olan chia tohumu, içerdiği lif ve omega-3 yağ asitleri ile kabızlık ve bağışıklık sistemine de olumlu etki ediyor. Bu küçük tohumlar, büyük sağlık avantajları sunarak günlük yaşantımıza kolayca entegre edilebilecek besleyici bir takviye olma özelliğini taşıyor. İşte chia tohumunun faydaları...
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CHİA TOHUMU FAYDALARI
Chia tohumunun faydaları şu şekilde sıralanabilir;
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CHİA TOHUMU ZARARLARI
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CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?
Chia tohumunun tüketimi oldukça basit ve kolaydır. Çiğ olarak tüketimi gerçekleştirilen chia tohumu su ile şişer ve smoothilerden salatalara, yoğurttan yulaf ezmesine kadar pek çok farklı yiyeceğin içine eklenerek yenebilir. Bunun yanı sıra hem soslarda hem de çorbalarda da chia tohumunu tüketebilirsiniz. Chia tohumun günlük tüketim miktarına dikkat edilmesi ise çok önemlidir. Günde tüketilmesi önerilen chia tohumu 1 -2 yemek kaşığı olarak ifade edilmektedir.
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CHİA TOHUMU BESİN DEĞERİ
Chia tohumunun 100 gramı 42.1 g karbonhidrat, 30.7 g yağ ve 16.5 g protein içermekte ve ortalama 486 kkal enerji vermektedir. Tohum, elzem yağ asitlerinden a-linolenik asidi (ALA, omega-3) yüksek miktarda içermektedir. Beraberinde kalsiyum, fosfor, potasyum, demir ve magnezyum içeriği yüksektir.