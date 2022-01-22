Tohma Kanyonu'nda kar manzarası

AA'nın haberine göre Somuncu Baba Külliyesi'nin yanı başında jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından suyu taşıyan ve ilçenin önemli turistik değerlerinden biri olan kanyon, bölgede etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ile beyaza büründü.