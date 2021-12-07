TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de yer alacak.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.