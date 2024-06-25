TOGG ilk kez İSO 500'de

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2023 yılında piyasaya sürülen Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, İSO 500 listesine dahil oldu. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'nda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu San. ve Tic. A.Ş., 42. sırada yer aldı. Şirketin net satışı 24 milyar 345 milyon 916 bin 198 TL olarak gerçekleşti.

16 ŞİRKET DAHA İLK KEZ İSO 500'E GİRDİ

TOGG'un dışında 16 şirket daha ilk kez İSO 500 listesine dahil oldu.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 142. sıradan, Vatan Kablo Metal Endüstri ve Ticaret A.Ş. 172. sıradan, Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş. 236. sıradan, Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. 257. sıradan, Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. 287. sıradan, Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. 292. sıradan, Crown Bevcan Türkiye Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. 293. sıradan, Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 352. sıradan, Sunar Mısır Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 360. sıradan, Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş. 409. sıradan, Korel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 423. sıradan, İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. 425. sıradan, Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. 453. sıradan, Tarımkredi Yağ San. ve Tic. A.Ş. 476. sıradan, Özseç Beton Madencilik İnşaat San. Tic. A.Ş. 493. sıradan, Halavet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 498. sıradan listeye giriş yaptı.