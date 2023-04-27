Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji

TOGG Deneyim Merkezi şimdi de TEKNOFEST'te

TEKNOFEST'te Kızılelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Cezeri, Hürjet gibi uçakların yanı sıra yerli ve milli otomobil TOGG'da yerini aldı. TOGG’un deneyim merkezinin bulunduğu alan da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü

Giriş: 27.04.2023 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
TOGG Deneyim Merkezi şimdi de TEKNOFEST'te
DHA

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un yeni deneyim merkezinin adresi TEKNOFEST oldu. Festivale askeri uçakları görmek için gelenler, yağmur altında sıra bekleyerek TOGG’a binmeyi de ihmal etmedi.

Hava şartları nedeniyle açılışı yarına ertelenen TEKNOFEST, bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Festivalde, Kızılelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Cezeri, Hürjet gibi uçakların yanı sıra yerli ve milli otomobil TOGG'da yerini aldı. TOGG’un deneyim merkezinin bulunduğu alan da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Yağmurlu havaya rağmen sıra beklemekten vazgeçmeyenler, alanda bulunan Anadolu kırmızısı TOGG’u deneyimleme fırsatı yakaladı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR EKRAN GÖRMEMİŞTİM"

TOGG’u deneyimlemek için sıraya giren 15 yaşındaki Erva Enginoğuzlu, “Buraya geldik ve deneyimlemek istiyorum. İlk defa canlı gördüm, çok güzel. Televizyonda, tanıtım videolarından izledik ama canlı görmeyi de çok istiyoruz. Benim favori rengim Gemlik ve Anadolu arasında. Soğukta beklemeye değer, 1 saat daha beklerim" dedi.

TEKNOFEST’e Hollanda’dan gelen Erkan Atay da, “Ben de SUV araç kullanıyorum. En güzel yanı ekranı. Daha önce böyle bir ekran görmemiştim, müthiş. En çok ekranı beğendim. İçeride kısa süre kaldık. Konforu da güzel, arkaya 3 kişi rahat sığıyor. Hollanda’ya 2026 yılında gelecekmiş, inşallah Allah nasip eder. Biz tatile gelmiştik, TEKNOFEST de denk geldi. TOGG, Kızılelma, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2 sırf zaten onlar için geldim" diye konuştu. Mehmet Fatih Aksoy da, “İlk defa görüyorum, ilk defa dokunuyorum. Çok güzel bir histi. Hava soğuk, içeri girdik, koltuklarda ısıtma çok güzeldi. İçi çok konforluydu. Ekranlarının ben çok efektif olmayacağını düşünüyordum, ancak hissi çok güzeldi. İnşallah ileride bize de nasip olur. Özellikle savunma sanayii ilgi alanımız, onu incelemek için geldim. TOGG’u görünce de es geçemedik" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Sazan sarmalı' dolandırıcılığına operasyon: 3 tutuklama
'Sazan sarmalı' dolandırıcılığına operasyon: 3 tutuklama
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Dışişleri'nden Ermenistan'da açılan 'Nemesis Anıtı'na sert tepki
Dışişleri'nden Ermenistan'da açılan 'Nemesis Anıtı'na sert tepki
Sinan Oğan: Partili cumhurbaşkanı olmayacağım
Sinan Oğan: Partili cumhurbaşkanı olmayacağım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.