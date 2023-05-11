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Haberler Otomobil Togg'dan hisse senedi açıklaması: Dolandırıcılara itibar etmeyin!

Togg'dan hisse yatırımı açıklaması: Dolandırıcılara itibar etmeyin!

Türkiye'nin Otomobili Togg, dolandırıcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Togg Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Togg hisselerine yatırım yapın' ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır, dolandırıcılara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Giriş: 11.05.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
Togg'dan hisse senedi açıklaması: Dolandırıcılara itibar etmeyin!
HABERTURK.COM

Henüz piyasaya sürülmeden önce dolandırıcıların gözdesi haline gelen Togg yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile karşı karşıya. Teslimatları başlayan ve yollarda görmeye başladığımız yerli elektrikli otomobil markası bu kez 'hisse senedi yatırımı' ve 'Togg'a ulaşma vaadi' dolandırıcılarıyla mücadele ediyor.

"RESMİ KAYNAKLAR DIŞINA İTİBAR ETMEYİN"

Sipariş döneminde de dolandırıcılık yöntemlerine karşı açıklamalar yapan Togg, Twitter hesabı üzerinden 'dolandırıcılara itibar etmeyin' mesajı yayınladı.

Açıklamada, "'Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın' başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlar çeşitli sosyal medya kanallarında paylaşılmaktadır. Bu tür paylaşımlar dolandırıcılık amaçlı olup kullanıcılarımızn resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

İşte açıklamanın tamamı:

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