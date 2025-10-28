Habertürk
        BIST 100 10.853,43 %-0,81
        DOLAR 41,9523 %0,20
        EURO 48,9411 %0,15
        GRAM ALTIN 5.339,01 %-0,43
        FAİZ 40,00 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 62,87 %-0,62
        BITCOIN 113.805,00 %-0,58
        GBP/TRY 56,0673 %0,20
        EUR/USD 1,1666 %0,18
        BRENT 65,39 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 8.729,28 %-0,43
        TOFAŞ-Stellantis birleşmesine SPK onayı - Otomobil Haberleri

        TOFAŞ-Stellantis birleşmesine SPK onayı

        TOFAŞ, paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ (Stellantis Türkiye) ile kolaylaştırılmış usulde birleştirme işlemine Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) onay verdiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:28 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:28
        TOFAŞ-Stellantis birleşmesine SPK onayı
        TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Şirketin, paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin SPK tarafından onaylandığı paylaşıldı.

        Açıklamada, TOFAŞ'ın Stellantis Türkiye'nin sermayesinin ve oy haklarını temsil eden payların yüzde 100'üne sahip olduğundan, söz konusu birleşme işlemi nedeniyle TOFAŞ'ın çıkarılmış sermayesinde herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtildi.

