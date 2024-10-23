TOFAŞ - Lowen Braunschweig: 102-90 (MAÇ SONUCU)
TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'ndaki üçüncü maçında evinde Alman ekibi Lowen Braunschweig'ı 102-90 mağlup etti.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Almanya'nın Basketball Lowen Braunschweig takımını 102-90 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Sergii Zashchuk (Ukrayna), Ioannis Tsibouris (Yunanistan), Zdenko Tomasovic (Slovakya)
TOFAŞ: Reed 20, Perez 5, Yiğitcan Saybir 19, Tolga Geçim 13, Thompson 7, Özgür Cengiz 3, Trifunovic 9, Berk Demir 2, Brien 15, Bankston 9
Basketball Lowen Braunschweig: Scuka 1, Zylka 8, Velicka 12, Fru 14, Flanigan 3, Crockett 12, Gian Aydınoğlu 7, Ewelt 6, Nije 23, Holloway 4
1. Periyot: 29-20
Devre: 58-46
3. Periyot: 81-65