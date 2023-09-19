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        Haberler Ekonomi Otomobil Tofaş Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı - Otomobil Haberleri

        Tofaş 15 bin kişi ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı

        Tofaş çalışanları ve ailelerinin bir araya geldiği geleneksel 'Tofaş Günü' organizasyonu, Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının kutlandığı etkinlikte, fabrika Türk bayrağı renkleriyle kırmızı-beyaz temalı süslendi. 15 bin katılımcının yer aldığı etkinlikte Tofaş çalışanları aileleriyle birlikte fabrikada buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 17:27 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:27
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        Tofaş Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı
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        Tofaş'ın tüm çalışanlarını ve ailelerini bir araya getiren geleneksel 'Tofaş Günü' etkinliği 17 Eylül Pazar günü, Bursa'da gerçekleştirildi.

        Tofaş Fabrikası'nda çalışanlar ve ailelerine özel düzenlenen, yaklaşık 15 bin davetlinin katıldığı günde, aileler fabrikayı gezdi, gün boyu çocukları ile birlikte farklı etkinliklere katıldı.

        Kırmızı-beyaz temasıyla düzenlenen ve özel etkinliklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlandığı Tofaş Günü'nde konuşan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Arkamızdaki en büyük güç, ailelerimiz. Bugün ailelerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz" dedi.

        Eroldu, "Hem Tofaş'ın 55. yılını, hem de ülkemizin bu büyük yıl dönümünü birlikte kutlamak heyecanımızı daha da arttırıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı, şirketimiz açısından da, gelecek için de çok önemli adımlar attığımız, başarılı iş sonuçları elde ettiğimiz özel bir yıl oldu. Bizler çocuklarımız, ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve başarılarımızla işlerimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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