TOFAŞ: 93 - Petrolina AEK: 61 | MAÇ SONUCU
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın A Grubu 5. haftasında TOFAŞ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK takımını 93-61 mağlup etti.
TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın A Grubu 5. haftasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Petrolina AEK'i 93-61 yendi.
Bu sonuçla TOFAŞ 5'inci galibiyetini alarak grubunda liderliğini sürdürürken, Petrolina AEK ise 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Kirile Tvauri (Gürcistan)
TOFAŞ: Reed 12, Özgür Cengiz 5, Perez 12, Trifunovic 3, Yiğitcan Saybir 4, Demircan Demir 7, Tolga Geçim 4, Berk Demir 9, Cem Küçüközkan 7, O'Brien 11, Bankston 17, Ali Taşkın 2
Petrolina AEK: Hollingsworth 14, Bell 3, Simitzis 6, Giannaras 6, Nottage 8, Sizopoulos 6, Stylianou, Loizides 2, Bejjani, Panteli, Gresham 16
1. Periyot: 18-13
Devre: 46-39
3. Periyot: 69-51
4. Periyot: 93-61