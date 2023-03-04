SÜPER LİG MAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Omuz Omuza bağış kampanyasında açıklamalarda bulundu.
Bakan Kasapoğlu yaptığı önemli açıklamaların yanı sıra ayrıca, ligin 2 haftasını kapsayan maçların şifresiz yayınlanacağını belirterek, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede 3-13 Mart arasında, ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı" ifadelerini kullandı.