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TOD Türkiye’de yayında

beIN MEDIA GROUP’un dijital içerik platformu “TOD” Türkiye’deki izleyicileriyle buluştu. Dizilerden belgesellere, yerli ve yabancı filmlerden eğlenceli programlara, Spor Toto Süper Lig ve Premier Lig gibi çok çeşitli canlı ve özel spor içerikleri bulunduruyor. 

Giriş: 28.11.2022 - 08:55 | Güncelleme: ABONE OL
TOD Türkiye’de yayında
TOD Türkiye’de yayında
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HABERTURK.COM

Küresel medya grubu beIN MEDIA GROUP, sektördeki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek dijital içerik platformu TOD’u Türkiye’de de izleyicilerle buluşturuyor.

Süper Toto Süper Lig başta olmak üzere spordan eğlenceye uzanan geniş içerik portföyüyle TOD, üyelerinin birbirinden farklı içerikleri yayın akışına bağlı kalmadan keyifle izleyebilmesini sağlayacak.

beIN CONNECT paketlerinden herhangi birine sahip üyelerin ek bir ücret ödemeden kullanabileceği TOD yepyeni arayüzü, daha kullanışlı oynatıcı ve gelişmiş görüntü kalitesi gibi özellikleriyle Android ve iOS cihazlar, Apple TV ve Smart TV’ler ve aynı zamanda www.todtv.com.tr web sitesi üzerinden erişime açıldı. Bununla beraber Digiturk uydu üyeleri, TOD’daki tüm içerikleri beIN CONNECT üzerinden izlemeye devam edebilecek.

10 BİN SAATİ AŞKIN EĞLENCE İÇERİĞİ TOD’DA

Üyelerine 10 bin saatten fazla premium eğlence içeriğinin yanı sıra canlı spor içeriklerine özel erişim sunarak dijital yayın pazarına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan TOD, sayısız ödüllü binden fazla yerli ve yabancı film, 100’den fazla dizi ile 100’den fazla belgeseli üyeleriyle buluşturuyor.

TOD üyesi sporseverler Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, Ligue 1, Bundesliga, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve WTA turnuvalarını izleyebiliyor. Eğlence tutkunları ise diledikleri zaman diledikleri yerde TOD ORIGINALS içerikleri başta olmak üzere birçok kaliteli yerli-yabancı dizi, film ve belgeselin tadını çıkarabilir. Dünya çapında ilgiyle takip edilen, ödüllü ve popüler HBO dizileri de TOD’un geniş içerik kütüphanesinde yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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