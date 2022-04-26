Toç Bir-Sen'den 3600 ek gösterge talebi

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, yazılı açıklamasında, 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde imza altına aldıkları karar gereği yapılacak ek gösterge sistemindeki düzenlemenin, yeni mağduriyetlere ve hak kayıplarına yol açmaması gerektiğini belirtti.
Düzenlemenin tüm memurları kapsamasını isteyen Hüseyin Öztürk, şunları kaydetti:
"Yeni ek gösterge düzenlemesi, bazı hizmet kolları ve bazı çalışanlar yerine tüm çalışanların ek göstergesini iyileştiren, mevcutta ek göstergesi bulunmayan kamu çalışanlarını da sisteme dahil eden, 3600 ek göstergesi olanların ek göstergelerini artıran bir düzenleme olmalı. Tarım-Orman çalışanlarının yetkili sendikası ve temsilcisi olarak sadece ek gösterge rakamlarında yapılacak düzenleme ile yetinilmemesi gerektiğini, emeklilik maaşları ve ikramiyelerine doğrudan etki eden diğer unsurların da yeniden düzenlenerek buradaki adaletsizliğin de giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz."
Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesinde tüm tarafları memnun edecek bir çalışma beklediklerini belirterek, "Sadece bazı hizmet kollarında görev yapan ve belirli unvanlara sahip kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılması, mevcut sorunu çözmeyeceği gibi yeni sorunları da beraberinde getirecektir. Yapılacak düzenleme tüm kamu çalışanlarına emekli ikramiyesi ve emekli maaşı yönünden iyileştirme sağlayacak şekilde kapsayıcı ve adil bir düzenleme olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Sözleşmeli kamu çalışanlarının özlük haklarını korumak kaydıyla kadro beklediklerini de aktaran Öztürk, bu konudaki düzenlemenin yayınlandığı tarih itibarıyla çalışmakta olan sözleşmelilere süreye bakılmaksızın kadro verilmesi ve sonrasında da sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.
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