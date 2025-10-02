TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç? KOBİ'lere 1,5 milyon liraya kadar kredi imkanı!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle oluşturulan TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuruları başladı. Bu noktada TOBB Nefes Kredisi faiz oranı, vade sayısı ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Bir firma, en fazla 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor? İşte, Ekim 2025 TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları, ödeme koşulları ve anlaşmalı bankalar...
TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuruları için beklenen gün geldi. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan kredi için başvurular 2 Ekim itibarıyla başladı. Söz konusu destek paketi kapsamında küçük ve orta büyüklükteki işletmeler düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanından faydalanabilecek. KOBİ'lere can suyu olacak TOBB Nefes Kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek. İşte, Ekim 2025 TOBB Nefes Kredisi limiti, başvuru şartları, faiz oranı ve vade sayısı...
2025 TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu.
Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre; TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları, 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başladı.
DenizBank'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, ''2025 yılı Nefes Kredisi başvuruları 30 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek. Ancak KGF ve TOBB tarafından sağlanan kredi limitlerinin sona ermesi durumunda bu tarihten önce sonlanabilir.'' ifaderi yer aldı.
TOBB NEFES KREDİSİ’NE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.
TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR, HANGİ BANKALAR VERECEK?
İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.
TOBB NEFES KREDİSİ LİMİTİ
TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar Türk Lirası olacak
TOBB NEFES KREDİSİ ÖDEME KOŞULLARI
Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.
Bu yılın temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.