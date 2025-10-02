2025 TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre; TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları, 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başladı.

DenizBank'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, ''2025 yılı Nefes Kredisi başvuruları 30 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek. Ancak KGF ve TOBB tarafından sağlanan kredi limitlerinin sona ermesi durumunda bu tarihten önce sonlanabilir.'' ifaderi yer aldı.