        TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler? 2025 TOBB Nefes Kredisi faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek?

        TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri ve şartları nedir, faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek?

        Hem üretim hem istihdam açısından Türkiye ekonomisinin can damarı konumunda olan KOBİ'lere güzel haber geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından oluşturulan TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek? İşte, 2025 TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:43
        • 1

          TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından oluşturulan kredi için başvurular bu hafta içinde başlayacak. Bu noktada düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanından faydalanmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri TOBB Nefes Kredisi veren bankalar, başvuru tarihleri, şartları, faiz oranı ve vade sayısı gibi detayları araştırmaya başladı. 2025 Temmuz'da verilen krediyle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı. Peki, 2025 TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek?

        • 2

          2025 TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu.

          Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre; TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları, 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.

        • 3

          TOBB NEFES KREDİSİ’NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

          Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

        • 4

          TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR, HANGİ BANKALAR VERECEK?

          İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

        • 5

          TOBB NEFES KREDİSİ VADE SAYISI KAÇ?

          TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma, azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak.

          Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü de 25 milyar lira olarak belirlendi.

          Bu yılın temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.

        • 6

          TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

          2025 TOBB Nefes Kredisi faiz oranı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylı bilgiye başvuru yapmak istediğiniz bankalar ile iletişim kurarak ulaşabilirsinz.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
