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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF),Konya'da bulunan Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 48.2 milyon TL olarak belirlenen bütünlüğün

ihalesi için 18 Ocak 2021 tarihine kadar teklif verilebilecek.

Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Konya Selçuklu'da, 41,976 m² alanlı, 3 katlı betonarme idari bina 5 adet 1 katlı betonarme depo, 1 katlı betonarme fabrika binası ve arsası nitelikli Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan taşınmaz ile bu fabrikada bulunan makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve taşıtlardan oluşuyor.