TMSF, iki şirketin ihalesini erteledi

Ertelemeye ilişkin duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre TMSF, söz konusu iki ihalede veri inceleme ve tesis ziyaretinden yararlanmak için son günü 31 Ocak'tan 28 Şubat tarihine, veri inceleme ve tesis ziyaret izni kapsamında yatırımcı sorularının alınmasına ilişkin son tarihi 24 Ocak'tan 21 Şubat'a, teklif zarflarının teslim edilmesine ilişkin son tarihi de 3 Şubat'tan 4 Mart'a erteledi.

REKLAM advertisement1

İhale tarihi ise 4 Şubat tarihinden 5 Mart tarihine uzatıldı.

Duyuruda 30 Ocak tarihi itibarıyla şartname alan yatırımcıların dilerlerse bunları yeniden düzenlenmiş şartnamelerle değiştirebileceği kaydedilerek, aksi takdirde mevcut şartnamelerin, uzatılmış sürelerle kabul edileceği bildirildi.