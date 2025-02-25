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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF, iki enerji şirketinde Hazine paylarını satışa çıkardı - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF, iki enerji şirketinde Hazine paylarını satışa çıkardı

        Hazine'ye ait Muradiye Enerji AŞ ve RHG Enertük Enerji AŞ payları yeniden satışa çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 08:51 Güncelleme: 25.02.2025 - 08:51
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        TMSF, iki enerji şirketinde Hazine paylarını satışa çıkardı
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        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetindeki Muradiye Elektrik Üretim AŞ ve RHG Enertürk Enerji Üretim AŞ'nin paylarının satışı için yeniden ihale açtı.

        İki tesisin paylarının satışı için yapılacak ihaleler daha önce 30 Ekim 2024'de duyurulmuştu.

        Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilana göre, önceki ihale duyurusunda Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Muradiye Elektrik Üretim AŞ'nin 5 TL nominal değerli, 3,88 milyon adet payları için öngörülen muhammen bedel 2,1 milyar TL'den 1,80 milyar TL'ye düşürüldü.

        Önceki ihale duyurusunda, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 750 milyon adet RHG Enertürk payları için öngörülen muhammen bedel ise 6,2 milyar TL'den 4,6 milyar TL'ye indirildi.

        Bu kapsamda, ihalelere katılım için öngörülen teminatlar da Muradiye Elektrik AŞ için 105 milyon TL'den 90 milyon TL'ye, RHG Enertürk AŞ için 310 milyon TL'den 230 milyon TL'ye düşürüldü.

        RHG Enertürk AŞ'nin paylarının satış ihalesi 8 Nisan, Muradiye Elektrik AŞ paylarının satış ihalesi ise 9 Nisan'da yapılacak.

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