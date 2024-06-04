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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF'den lüks araç satışı - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF'den lüks araç satışı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda 'evim şirketi' olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 09:10 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:23
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        TMSF'den lüks araç satışı
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        TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

        TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.

        Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.

        TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

        TMSF sitesinde yer alan bilgiye göre satışa çıkarılan 20 aracın 18'inde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

        Markası Model / Tipi Model Yılı KM Muhammen Bedel TL (KDV Hariç) Uygulanacak KDV Oranı
        FIAT 356-FIAT EGEA 2019 72.178 689.000 1%
        RENAULT MEGANE 2007 328.783 292.000 1%
        OPEL ASTRA 1998 185.400 264.000 1%
        ARORA Y6-CAPPUCINO 125 2020 313 33.000 20%
        MERCEDES BENZ 639/2 VITO TOURER 2018 47.246 1.085.000 1%
        FIAT DOBLO COMBİ 1.9 JTD ACT 2006 240.075 255.000 1%
        TOYOTA COROLLA HB 1.4 D-4D 2007 162.670 365.000 1%
        INFINITI INFINITI FX37 2010 - 1.268.000 1%
        BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED 2010 52.631 6.033.000 1%
        RENAULT FLUENCE DY 1.6 2011 194.046 433.000 1%
        VOLKSWAGEN POLO 1.4 2002 212.547 322.000 1%
        PORSCHE PORSCHE 911 TURBO 2007 132.623 4.284.000 1%
        FORD 2019 FORD TRANSIT FAC6 2019 28.428 763.000 20%
        MERCEDES-BENZ EQC 400 4 MATİC 204X 2020 87 2.899.000 1%
        AUDI AUDI E-TRON 2019 90 3.770.000 1%
        BMW İ BMW İ I8 (2Z21) 2015 73.496 3.919.000 1%
        FORD TRANSİT CONNECT T220S 1.8 TDDIAC 2005 175.195 232.000.- 1%
        SKODA 3T-SUPERB 2020 34.500 1.542.000.- 1%
        RENAULT RFB-MEGANE 2020 43.000 851.000.- 1%
        PEUGEOT BİPPER COMBİ COMF. PLUS 1.4 HDI 2012 274.841 291.000.- 1%
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