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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), düzenlediği lüks araç ihalesi sebebiyle kurum adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kandırılmaya çalışıldığına yönelik ihbarlar üzerine açıklamada bulundu.

TMSF bir kamu kurumu olarak ilgili mevzuat çerçevesinde satışlar gerçekleştirdiğini, bunların da şeffaflık ilkesine uygun olduğunu vurgulayarak hiç kimsenin bu satış işlemlerine aracılık yapamayacağını bildirdi.

TMSF, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı ve içinde lüks araçların da olduğu ihalelerin, ihale şartnamesine göre engeli olmayan herkesin katılımına açık olduğunu; bütün ihale bilgilerine kurumun internet adresi olan 'https://www.tmsf.org.tr' üzerinden erişilebileceğini kaydetti.

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TMSF Kurumsal İletişim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kamuoyunda “çantacı, aracı, komisyoncu” gibi isimlerle tanımlanan şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiğini, duyurusu yapılmadan, kimsenin çok düşük bedellere araç almasının mümkün olmadığını vurguladı.

HEDEFEVİM'İN ARAÇLARI SATILACAK

22 Şubat 2024 tarihinde saat 10:00’da TMSF binasında yapılacak ihalede Bentley, Porsche, Mercedes ve Land Rover başta olmak üzere çeşit marka ve modelde 19 araç satışa çıkarılıyor.

Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ’nin (TH Hedefevim AŞ/Malik) araçları kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satılacak.

SATIŞA KONU ARAÇLARIN KAPSAMI VE MUHAMMEN BEDELLERİ

Sıra No Plaka Markası Model / Tipi Model Yılı KM Muhammen Bedel TL(KDV Hariç) Uygulanacak KDV Oranı 1 06HRB95 BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED 2010 52.631 6.300.000.- 1% 2 31ADU951 RENAULT FLUENCE DY 1.6 2011 194.046 465.000.- 1% 3 31TS022 VOLKSWAGEN POLO 1.4 2002 212.547 420.000.- 1% 4 34AYD42 MERCEDES-BENZ S350 BLUETEC 4MATIC LONG 2015 160.346 5.350.000.- 1% 5 34BAD090 MERCEDES-BENZ C 180 1.6 204 AMG 2012 200.536 980.000.- 1% 6 34BCK30 PORSCHE PORSCHE 911 TURBO 2007 132.623 5.400.000.- 1% 7 34BIG697 FORD 2019 FORD TRANSIT FAC6 2019 28.428 875.000.- 20% 8 34CBL487 MERCEDES-BENZ A 180 D F2A AC STATION 2019 20.988 1.610.000.- 1% 9 34DDA507 MERCEDES-BENZ EQC 400 4 MATİC 204X 2020 87 3.650.000.- 1% 10 34DDD185 AUDI AUDI E-TRON 2019 90 4.250.000.- 1% 11 34DNL907 AUDI A4LIMOUSINE 4701 2017 51.519 1.610.000.- 1% 12 34DSP181 PORSCHE MACAN 95B SİYAH 2018 28.935 3.820.000.- 1% 13 34DSU200 MERCEDES-BENZ G 350 D (463) 2016 67.101 6.140.000.- 1% 14 34ELD93 BMW BMW 520I (5L) 2015 118.359 1.500.000.- 1% 15 34NZR79 BMW İ BMW İ I8 (2Z21) 2015 73.496 4.000.000.- 1% 16 34TK906 FORD TRANSİT CONNECT T220S 1.8 TDDIAC 2005 175.195 200.000.- 1% 17 42D2266 MERCEDES-BENZ X-KLASSE 2018 27.310 1.780.000.- 20% 18 42FPN98 FIAT FIORINO 225 2017 94.093 485.000.- 1% 19 Plakasız* LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 5.0 SC 2011 - 735.000.- 1%