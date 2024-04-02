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        Haberler Spor Futbol TMOK ve TSYD'nin eski başkanlarından Togay Bayatlı vefat etti - Futbol Haberleri

        TMOK ve TSYD'nin eski başkanlarından Togay Bayatlı vefat etti

        Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) eski başkanı Togay Bayatlı 85 yaşında vefat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:15
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        Togay Bayatlı hayata veda etti
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        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Dünya Spor Yazarları Birliği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği önceki başkanlarından, 2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Togay Bayatlı, 85 yaşında vefat etti.

        Dünya Spor Yazarları Birliği'nin (AIPS) başkanlığını üstlenerek uluslararası düzeyde görev alan ilk Türk spor insanı olan bayatlı, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı başsağlığı mesajında, "Uzun yıllar mesleğimize spor alanında başarıyla hizmet veren üyemiz Togay Bayatlı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

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        FUTBOL FEDERASYONU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı;

        "Türk spor basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) eski başkanı Togay Bayatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

        Uzun yıllar Milliyet ile Hürriyet gazetelerinde köşe yazıları yazan Togay Bayatlı, yönetici, yazar ve yorumcu olarak Türk sporuna ve spor basınına çok önemli katkılarda bulunmuştu.

        Merhum Togay Bayatlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz."

        TOGAY BAYATLI KİMDİR?

        1938 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde doğan Bayatlı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Mesleğe 1961 yılında Milliyet Gazetesi'nde spor yazarı olarak başlayan Bayatlı, spor yazarı olarak çeşitli gazetelerde çalıştı.

        Togay Bayatlı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreterliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığı ve Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) Başkanı olarak görev yaptı. Fransa Spor Bakanlığı Altın Madalyası, FIFA 100. Yıl Onur Nişanı sahibi Bayatlı, iki çocuk sahibiydi.

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