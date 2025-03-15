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        Haberler Spor Futbol TMOK'un yeni başkanı Ahmet Gülüm oldu - Futbol Haberleri

        TMOK'un yeni başkanı Ahmet Gülüm oldu

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 185 oy alan Ahmet Gülüm, 4 yıl süreyle TMOK'un yeni başkanı seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:47 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:47
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        TMOK'un yeni başkanı Ahmet Gülüm oldu
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        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart Cumartesi günü Olimpiyatevi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda ilk olarak başkanlık divanı seçildi. Daha sonra TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Genel Sekreter Neşe Gündoğan, 2024 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap ve mali durum raporu ile denetleme kurulu raporların ibra edilirken, 2025 yılı bütçesi de oy birliği ile kabul edildi.

        YENİ BAŞKAN AHMET GÜLÜM OLDU

        Başkanlık seçiminde Ahmet Gülüm ile Uğur Erdener yarıştı. Oy verme işleminden önce başkan adayları konuşma gerçekleştirdi. Kullanılan 338, geçerli olan 335 oyun 185’ini alan Ahmet Gülüm, 4 yıl süreyle TMOK’un yeni başkanı seçildi. Uğur Erdener ise 150 oy aldı.

        Ahmet Gülüm seçimin ardından öncelikle Uğur Erdener’i sahneye davet ederek kendisine teşekkür etti. Konuşmasında TMOK’un geleceğini, geçmişten gelen yapısını koruyarak, Türk sporuna katkı sunacak çok şey de ekleyerek inşa edeceklerini söyleyen Gülüm, yönetim ekibinde birbirinden değerli spor insanları olduğunu ve bu sayede TMOK’u yeni bir yolculuğa çıkaracaklarını belirtti.

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