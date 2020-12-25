Merkez Bankası (TCMB),dün politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına yansıttı.

Döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseldi.