        TL'nin reel değeri ekimde yükseldi

        TL'nin reel değeri ekimde yükseldi

        Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,09 puan artarak 71,87'ye yükseldi

        Giriş: 04.11.2025 - 16:06 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:06
        TL'nin reel değeri ekimde yükseldi
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

        Buna göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 1,09 puan artarak 71,87 oldu. Endeks, eylülde 70,78 düzeyindeydi.

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,79 puan artışla 94,74'ten 95,53'e yükseldi.

        Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 2,12 puan artarken Yİ-ÜFE bazında 0,64 puan azaldı.

        TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi:

        "REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, dolar ve avro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,24 ve yüzde 0,51 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,55 oranında artarken Yİ-ÜFE yüzde 1,63 oranında artmıştır."

        Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sinin endeksin artışına katkıda bulunurken Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği ifade edildi.

