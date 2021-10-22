TL'de erime sürüyor

Dolar/TL dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini 50 baz puanlık ortalama piyasa beklentisinin üzerinde indirmesiyle hızlı bir yükseliş yaşadı.

PPK'nın politik faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmesiyle dolar ilk anda 9.27 liradan 9.48 liraya yükseldi.

Piyasa kapanışının ardından dolar 9.50 liranın üzerine tırmandı. TL, dün dolar karşısında yüzde 3.3 eridi.

Saat 2.00 civarında ise düşük hacimli piyasada 9.54 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Bu sabah itibarıyla 9.52'ye çekildi.

Bu arada Euro da 11.10 liraya kadar yükselerek rekorunu ilerletti.

'GRİ LİSTE' DE ETKİLEDİ

Gece yaşanan yükselişte OECD'ye bağlı Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemedeki eksiklerini gerekçe göstererek Türkiye'yi gri listeye alması da etkili oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuçtur. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır" denildi.

Tabii bu açıklama etkili olsa da TL'deki erime 1 aydır hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçen ay PPK yine sürpriz bir biçimde 100 baz puanlık faiz indirimine gitmeden önce dolar 8.65 lira civarındaydı. Son ayda dolar/TL'deki yükseliş yüzde 10.3'ü buldu.

ENERJİ FİYATLARI BASKISI

Bu süreçte TL'deki gerilemede dünyada artan enerji fiyatları da etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı son 1 ayda yüzde 21 yükselişle 84 dolara çıktı. Bu hızlı artış Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin para birimlerinde baskıya yol açtı.

Tabii farklı etkenler olsa da dolar/TL'nin ana hikayesini Merkez Bankası yazdı.