Tiyatrolara destek çağrısı



Sevilen tiyatro topluluğu Kumbaracı50, bir süre önce sanatseverlerden destek talebinde bulundu. Tek gelirinin bilet olduğunu ve aylardır kapalı olan tiyatronun kapanma aşamasına geldiğini belirten grup sözcüsü Gülhan Kadim, internet üzerinden bir destek kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede başarıya ulaştı ve hedeflenen miktar toplandı.

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Kampanyada toplanan paranın devamıyla zor durumda olan diğer sahnelere destek sağlamanın da mümkün olduğunu gören Kumbaracı50 ekibi harekete geçti.

Topluluk şimdi, “Duvarda izin olsun” sloganıyla “Duvara bırakacağınız parmak izi, hem bizlere güç verecek hem de Beyoğlu’nda aktif olarak devam eden en eski ikinci tiyatro olan Kumbaracı50’nin bu krizi atlatmasını sağlayacak. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürümüzle...” diyerek başladığı kampanyaya diğer sahneler için devam ediyor.

Hande Şarman

"Hiçbirsahnekapanmasın" etiketiyle devam eden kampanya için yazar ve yoga eğitmeni Hande Şarman da bir etkinlik düzenleyecek.

Şarman, 22 Kasım akşamı 22.00’de Zoom Online üzerinden yapılacak bir yoga drama çalışmasıyla “hiçbirsahnekapanmasın” demeye hazırlanıyor. Etkinliğe katılımın tek şartı Kumbaracı 50’nin kampanyasına herhangi miktar destekte bulunmak.

Destek kampanyasıyla ilgili detaylı bilgi için:

Kumbaracı50

22 Kasım tarihli yoga drama çalışmasıyla ilgili bilgi için:

https://www.instagram.com/handesarman/