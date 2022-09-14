Zonguldak'ta tiyatrocu damadın arkadaşları, düğünde, 'hamile sevgili' şakası yaptı. Rol gereği hamile sevgilinin düğünü basması, gelini şoke etti. Hamile sevgiliyi canlandıran oyuncu, elbisesinin altından 'Bir yastıkta kocayın' yazılı yastık çıkardı.
Beyza Uzgören (32) ve Aykut Gümüştaş (37), Zonguldak Polisevi'nde dünyaevine girdi. Mühendis olan, ayrıca tiyatroculuk yapan Aykut Gümüştaş ile öğretmen Beyza Uzgören'in düğününe gelen, damadın tiyatrocu arkadaşları, 'hamile sevgili ve ailesi' gibi davaranıp şaka yaptı. Zonguldak Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Erhal Koltuk ile oyuncular Serap Dumlupınar, Semih Canbulut ve Onur Berber düğünde sergiledikleri sahne performansıyla dikkat çekti. Eğlence sürerken, 'hamile sevgili' rolündeki Serap Dumlupınar çığlıklar atarak düğünü bastı. Yanındaki erkek kardeş ve babası rolündeki kişiler ise çiftin üstüne yürürken, gelin Beyza Uzgören olayın şaşkınlığını yaşadı. Salondakiler ne yapacağını şaşırdı, rol gereği doğum sancısı tutan 'hamile sevgili' için salonda doktor arandı.
'BİR YASTIKTA KOCAYIN'
Hamile sevgiliyi canlandıran Serap Dumlupınar elbisesinin altından 'Bir yastıkta kocayın' yazılı yastığı çıkardı. Zonguldak Sanat Tiyatrosu'na damadın da üye olduğunu ifade eden Serap Dumlupınar, sürpriz yapmak istediklerini belirterek, Hoşgörünüz için çok teşekkür ediyorum. Yanlış anlaşılsın istemiyoruz. Gelinimiz de çok anlayışla karşıladı. Tekrar mutluluklar dileriz dedi.Beyza Uzgören, yaşadıklarını anlatarak, Gerçekten hamile zannettim. Doğuracak zannettim. 'Bir bebek geliyor olabilir' diye düşündüm. Ama ondan sonra 'Aykut' diye bağırınca bu işte bir terslik var dedim. Sonra yastık olduğunu anladım. Eşimin tiyatrocu olduğunu bildiğim için son kısımda izlemenin keyfini sürmeye başladım. Çok keyifli ve çok güzeldi. Hem bizim için çok güzel bir anı oldu, hem de ileride çocuklarımıza izletirken anlatabileceğimiz çok paha biçilmez bir anı bıraktıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum diye konuştu.
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