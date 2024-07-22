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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Tiyatro topluluklarına prova sahnesi

        Tiyatro topluluklarına prova sahnesi

        İBB kültür merkezlerinin kapıları, yaz döneminde, tiyatro ve performans gruplarına provaları için açılıyor. Ekipler, İBB kültür merkezlerine form aracılığı ile başvuru yaparak, eylül ayına kadar haftanın 5 günü seçtikleri sahneyi kullanabilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 00:07 Güncelleme: 22.07.2024 - 00:07
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        Tiyatro topluluklarına prova sahnesi
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        İstanbul Kültür Politikaları Birimi, İstanbul Kültür Envanteri kapsamında hazırlanan İstanbul Tiyatro Sahneleri Haritası, tiyatroların görünürlüğünü, erişilebilirliğini artırmak için hazırlanan tanıtım filmleri ve bu filmlerin toplu taşıma araçlarındaki yayınının ardından şimdi de İBB kültür merkezlerini haftanın 5 günü tiyatro ve performans gruplarına açıyor. Prova yapacak sanatçılar hafta içi her gün 12.30-17.00 saatleri arasında sahnelerden yararlanacak.

        Tiyatro ve performans gruplarının İBB kültür merkezlerindeki prova talepleri için https://forms.ibb.gov.tr/kultur/kultur-merkezleri-tahsis-formu/ linkindeki formun doldurulması yeterli. Soru ve öneriler için ise, kultur@ibb.gov.tr mail adresi üzerinden İBB Kültür ile iletişime geçilebilir.

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        İBB KÜLTÜR MERKEZLERİ

        AVRUPA YAKASI

        İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

        İBB Başakşehir Kültür Merkezi

        İBB Cem Karaca Kültür Merkezi

        İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

        İBB Arnavutköy Kültür ve Yaşam Merkezi

        ANADOLU YAKASI

        İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi

        İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

        İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi

        iBB Şile Kültür Merkezi

        İBB Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi

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        #İBB Kültür
        #tiyatro
        #sahne
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