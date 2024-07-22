Tiyatro topluluklarına prova sahnesi

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İstanbul Kültür Politikaları Birimi, İstanbul Kültür Envanteri kapsamında hazırlanan İstanbul Tiyatro Sahneleri Haritası, tiyatroların görünürlüğünü, erişilebilirliğini artırmak için hazırlanan tanıtım filmleri ve bu filmlerin toplu taşıma araçlarındaki yayınının ardından şimdi de İBB kültür merkezlerini haftanın 5 günü tiyatro ve performans gruplarına açıyor. Prova yapacak sanatçılar hafta içi her gün 12.30-17.00 saatleri arasında sahnelerden yararlanacak.

Tiyatro ve performans gruplarının İBB kültür merkezlerindeki prova talepleri için https://forms.ibb.gov.tr/kultur/kultur-merkezleri-tahsis-formu/ linkindeki formun doldurulması yeterli. Soru ve öneriler için ise, kultur@ibb.gov.tr mail adresi üzerinden İBB Kültür ile iletişime geçilebilir.

REKLAM İBB KÜLTÜR MERKEZLERİ AVRUPA YAKASI İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi İBB Başakşehir Kültür Merkezi İBB Cem Karaca Kültür Merkezi İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi İBB Arnavutköy Kültür ve Yaşam Merkezi ANADOLU YAKASI İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi iBB Şile Kültür Merkezi İBB Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi