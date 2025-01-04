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        Haberler Gündem HT Trend Merve Safa Likoğlu'nun Gassas paylaşımı

        Merve Safa Likoğlu'nun Gassas paylaşımı

        Merve Safa Likoğlu, Gassal dizisi ile ilgili paylaşımında "Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:07
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        "Titreyin"
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı olan ve Beykoz'da vaizelik yapan Merve Safa Likoğlu, Gassal dizisi ile ilgili sosyal medyada gündem olan bir paylaşımda bulundu. Likoğlu, paylaşımında "Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. Yapamıyorsunuz işte bunu. Kabullenin. O yüzden tir tir titriyorsunuz Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir" ifadelerini kullandı.

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