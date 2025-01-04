Merve Safa Likoğlu'nun Gassas paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı olan ve Beykoz'da vaizelik yapan Merve Safa Likoğlu, Gassal dizisi ile ilgili sosyal medyada gündem olan bir paylaşımda bulundu. Likoğlu, paylaşımında "Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. Yapamıyorsunuz işte bunu. Kabullenin. O yüzden tir tir titriyorsunuz Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1 Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. Yapamıyorsunuz işte bunu. Kabullenin. O yüzden tir tir titriyorsunuz Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir. — Merve Safa (@MerveSafaEL) December 30, 2024