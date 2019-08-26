Titanların Savaşı oyuncuları kimler? Titanların Savaşı filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 1981 yılı yapımı Titanların Savaşı filminin yeniden çekimi olan Titanların Savaşı filmi sinemalarda üç boyutlu olarak izlenmişti.

TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Liam Neeson .... Zeus, Olmypos Dağı Tanrılarının lideri

Sam Worthington .... Perseus, Kahraman, ana başkahraman ve Zeus'un oğlu

Ralph Fiennes .... Hades, Yeraltı dünyası kötü Tanrısı

Alexa Davalos .... Andromeda

Izabella Miko .... Athena

Mads Mikkelsen .... Draco, Praetorian muhafızlar'ının lideri

Jason Flemyng .... King Acrisius/Calibos

Gemma Arterton .... Io

Danny Huston .... Poseidon

Tamer Hassan .... Ares

Pete Postlethwaite .... Spyros

Polly Walker .... Queen Cassiopeia

Vincent Regan .... King Cepheus

Luke Evans .... Apollo

Nathalie Cox .... Artemis

Nina Young .... Hera

Kaya Scodelario .... Peshet

Nicholas Hoult .... Eusabios

Ian Whyte .... Sheik Suleiman

Agyness Deyn .... Aphrodite

Paul Kynman .... Hephaestus

Alexander Siddig .... Hermes

Charlotte Comer .... Demeter

Jane March .... Hestia

Natalya Vodyanova .... Medusa

Hans Matheson .... Ixas

Mouloud Achour .... Kucuk

Liam Cunningham .... Solon



TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI NELERDİR?

Mutlak gücü ele geçirme amacıyla Dünya'da tanrılarla insanlar arasında bir savaş sürmektedir. Tanrılar insanları yaratmış ve onların dualarıyla beslenmektedirler. İnsanoğlu ise daha iyi hayat koşulları isteyerek tanrılara başkaldırır. Bunu yaparken de tanrıların kendilerinin dualarına muhtaç olduklarını fark ederek kendilerinin daha güçlü olmasını isterler. Diğer taraftan, tanrılar arasındaki savaş da dünyayı yok edebilecek güçtedir. Bir tanrı olarak doğmuş, ancak bir balıkçı tarafından denizde bulunup insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus, ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı Hades'e karşı korumak konusunda çaresizdir. Hades insanoğluyla tanrılar arasında yaşanan bu karmaşadan fırsat sağlamak amacıyla harekete geçer. Şehir halkına 7 gün mühlet veren Hades, prenses kurban edilmezse şehri yerle bir edeceğini açıklar. Ailesinin savaşta yok edilmesiyle kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Perseus, Zeus'un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek Hadese karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Babası Zeus'un yardım tekliflerine karşın tanrı güçlerini kullanmayı hep reddeder. Perseus için, şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.