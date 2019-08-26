26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Titanların Savaşı oyuncuları kimler? Titanların Savaşı filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 1981 yılı yapımı Titanların Savaşı filminin yeniden çekimi olan Titanların Savaşı filmi sinemalarda üç boyutlu olarak izlenmişti.
TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?
Liam Neeson .... Zeus, Olmypos Dağı Tanrılarının lideri
Sam Worthington .... Perseus, Kahraman, ana başkahraman ve Zeus'un oğlu
Ralph Fiennes .... Hades, Yeraltı dünyası kötü Tanrısı
Alexa Davalos .... Andromeda
Izabella Miko .... Athena
Mads Mikkelsen .... Draco, Praetorian muhafızlar'ının lideri
Jason Flemyng .... King Acrisius/Calibos
Gemma Arterton .... Io
Danny Huston .... Poseidon
Tamer Hassan .... Ares
Pete Postlethwaite .... Spyros
Polly Walker .... Queen Cassiopeia
Vincent Regan .... King Cepheus
Luke Evans .... Apollo
Nathalie Cox .... Artemis
Nina Young .... Hera
Kaya Scodelario .... Peshet
Nicholas Hoult .... Eusabios
Ian Whyte .... Sheik Suleiman
Agyness Deyn .... Aphrodite
Paul Kynman .... Hephaestus
Alexander Siddig .... Hermes
Charlotte Comer .... Demeter
Jane March .... Hestia
Natalya Vodyanova .... Medusa
Hans Matheson .... Ixas
Mouloud Achour .... Kucuk
Liam Cunningham .... Solon
TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI NELERDİR?
Mutlak gücü ele geçirme amacıyla Dünya'da tanrılarla insanlar arasında bir savaş sürmektedir. Tanrılar insanları yaratmış ve onların dualarıyla beslenmektedirler. İnsanoğlu ise daha iyi hayat koşulları isteyerek tanrılara başkaldırır. Bunu yaparken de tanrıların kendilerinin dualarına muhtaç olduklarını fark ederek kendilerinin daha güçlü olmasını isterler. Diğer taraftan, tanrılar arasındaki savaş da dünyayı yok edebilecek güçtedir. Bir tanrı olarak doğmuş, ancak bir balıkçı tarafından denizde bulunup insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus, ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı Hades'e karşı korumak konusunda çaresizdir. Hades insanoğluyla tanrılar arasında yaşanan bu karmaşadan fırsat sağlamak amacıyla harekete geçer. Şehir halkına 7 gün mühlet veren Hades, prenses kurban edilmezse şehri yerle bir edeceğini açıklar. Ailesinin savaşta yok edilmesiyle kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Perseus, Zeus'un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek Hadese karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Babası Zeus'un yardım tekliflerine karşın tanrı güçlerini kullanmayı hep reddeder. Perseus için, şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.
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