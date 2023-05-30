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Haberler Yaşam Titanik'te heyecan verici keşif... Gizli hazine ortaya çıktı

Titanik enkazında altın kolye tespit edildi

1912 yılında trajik bir kaza sonucu batan Titanik gemisini araştırmak için elde edilen görüntülerde megalodon dişinden yapılmış altın kolye tespit edildi

Giriş: 30.05.2023 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Titanik'te heyecan verici keşif... Gizli hazine ortaya çıktı
HABERTURK.COM

15 Nisan 1912 gecesinde, daha ilk seferinde buz dağına çarparak Atlantik'in 3.800 metre derinliğine gömülen Titanik gemisinin enkazı için yapılan incelemelerde, megalodon dişinden yapılmış bir kolye ortaya çıkarıldı.

Soyu tükenmiş megalodon köpek balığının dişinden yapılan altın kolye, Magellan firması tarafından geçen yaz çekilen görüntülerle tespit edildi.

Gemi enkazının dijital taraması için yapılan araştırmada, mücevherler ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serildi.

Kolyenin etrafındaki diğer nesnelerin tam olarak tespit edilemediği fakat halka şeklindeki küçük takıların yakınlarda olduğu görüldü.

Atlantic Productions ile birlikte geçen yılki keşif gezisi hakkındaki bir belgesel üzerinde çalışan Magellan Ltd'nin bu objeleri deniz tabanından çıkarması ise yasak.

700 BİN GÖRÜNTÜ ELDE EDİLDİ

Magellan Ltd, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının açıklarında bulunan enkazın tüm bölümlerini incelemek üzere dalgıçlar göndermişti.

Dalgıçlar geçen yaz 200 saatten fazla zaman harcayarak, geminin 3D rekonstrüksiyonu oluşturmak için her açıdan 700 bin görüntüsünü çekmişti.

Şirket görüntüleri incelediğinde ise köpek balığı dişinin belirgin şeklini fark etti ve daha yakından baktığında bunun bir kolye olduğunu anladı.

"ŞAŞIRTICI VE NEFES KESİCİ"

Magellan'ın direktörü Richard Parkinson bulguyu 'Şaşırtıcı, güzel ve nefes kesici' olarak tanımladı.

ITV News'e konuşan Parkinson, "Kolye haline getirilmiş bir megalodon dişi bulduk. Bu inanılmaz, kesinlikle inanılmaz" dedi.

Bristol Üniversitesi'nde omurgalı paleontolojisi profesörü olan Michael Benton ise buluntunun fosilden ziyade modern bir köpek balığına ait olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu kaydetti.

Benton, Dailymail'e yaptığı açıklamada "Megalodon dişleri elinizi kaplar. Büyük beyaz köpek balığı ya da başka bir modern köpek balığı olup olmadığı kesin olarak söylenemez" dedi.

EŞYALARIN SAHİPLERİ YAPAY ZEKAYLA BULUNACAK

Tıpkı enkazdaki binlerce kişisel eşya gibi, kolyenin asıl sahibi de bilinmiyor ancak muhtemelen birinci sınıf bileti olan bir yolcuya ait olduğu tahmin ediliyor.

Magellan kolyenin ve diğer nesnelerin sahiplerini belirlemek ve Titanik battığında gemide bulunan 2.200 kişinin atalarıyla iletişime geçmek için yapay zeka kullanmayı planlıyor.

Yapay zeka, Titanik'in 15 Nisan 1912 akşamı buz dağına çarpmasından birkaç gün önce, gemiye binen yolcuların yüzlerine ve giydikleri kıyafetlere odaklanarak görüntüleri tarayacak.

*Haberin görselleri Magellan'ın YouTube hesabından alınmıştır.

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