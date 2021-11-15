Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Tişörtten fondöten lekesi nasıl çıkar? Giysilerden fondöten lekesi temizleme

Makyaj yapan herkesin en büyük problemi elbette kıyafetlere bulaşan makyaj lekeleri. Özellikle kıyafetlere bulaşan fondöten lekelerinin nasıl çıkarılacağı makyaj yapan herkesin en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. Tişörtten fondöten lekesi nasıl çıkar? İşte giysilerden fondöten lekesi temizleme

15.11.2021 - 00:54 | Güncelleme: ABONE OL
Tişörtten fondöten lekesi nasıl çıkar? Giysilerden fondöten lekesi temizleme

Makyaj yaparken kıyafetlerimizin lekelenmemesi için ne kadar uğraşsak da bir şekilde üzerimizdekilerin lekelenmesini engelleyemediğimiz oluyor. Kıyafetlerimize bulaşan fondötenin lekesini temizlemek zannettiğimiz kadar zor değil. İşte tişörtlere ya da kıyafetlere bulaşan fondöteni temizlemenin püf noktaları...

TİŞÖRTTEN FONDÖTEN LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kıyafetlerden fondöten lekesini temizlemek için tıraş köpüğü işe yarayabilir. Lekenin üzerini tıraş kremiyle herhangi bir markanın tıraş kremi ile kaplayın. Kullandığınız köpüğün jel değil de krem olmasına dikkat edin ve doğrudan lekenin üzerine sıkın.

Lekenin üzerine sıktığınız tıraş kremini 2-3 dakika bekletin.

Tıraş kreminin lekeye işlemesi için lekeli bölgeyi köpükle ovabilir ya da bir bez yardımıyla çitileyebilirsiniz.

Tıraş köpüğü ile ovduğunuz lekeyi soğuk suyla durulayın. Uyguladığınız işlemin ardından ilk durulamada soğuk su ile yapmalısınız çünkü sıcak su, lekenin kumaşa yerleşmesine neden olabilir. Eğer yaptığınız işlemin ardından hala lekenin kaldığını görüyorsanız köpük işlemini yeniden yapıp bu kez ılık ya da sıcak su ile durulamayı deneyebilirsiniz. İşlem tamamlanınca kıyafetinizi makineye atın ve yıkayın.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sabah akşam yeniyordu... Fiyatı eti geçti
Sabah akşam yeniyordu... Fiyatı eti geçti
Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor
Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor
3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı
3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı
Fenomenlere 'dolandırıcılık' tutuklanması
Fenomenlere 'dolandırıcılık' tutuklanması
Dev pankartlı evlenme teklifi
Dev pankartlı evlenme teklifi
Portekiz'i deviren Sırbistan, Katar'a gidiyor!
Portekiz'i deviren Sırbistan, Katar'a gidiyor!
Enes Sali Avrupa futbol tarihine geçti
Enes Sali Avrupa futbol tarihine geçti
"Zil takıp oynayanlar mutsuz olacaklar"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.