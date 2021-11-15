Makyaj yaparken kıyafetlerimizin lekelenmemesi için ne kadar uğraşsak da bir şekilde üzerimizdekilerin lekelenmesini engelleyemediğimiz oluyor. Kıyafetlerimize bulaşan fondötenin lekesini temizlemek zannettiğimiz kadar zor değil. İşte tişörtlere ya da kıyafetlere bulaşan fondöteni temizlemenin püf noktaları...
TİŞÖRTTEN FONDÖTEN LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Kıyafetlerden fondöten lekesini temizlemek için tıraş köpüğü işe yarayabilir. Lekenin üzerini tıraş kremiyle herhangi bir markanın tıraş kremi ile kaplayın. Kullandığınız köpüğün jel değil de krem olmasına dikkat edin ve doğrudan lekenin üzerine sıkın.
Lekenin üzerine sıktığınız tıraş kremini 2-3 dakika bekletin.
Tıraş kreminin lekeye işlemesi için lekeli bölgeyi köpükle ovabilir ya da bir bez yardımıyla çitileyebilirsiniz.
Tıraş köpüğü ile ovduğunuz lekeyi soğuk suyla durulayın. Uyguladığınız işlemin ardından ilk durulamada soğuk su ile yapmalısınız çünkü sıcak su, lekenin kumaşa yerleşmesine neden olabilir. Eğer yaptığınız işlemin ardından hala lekenin kaldığını görüyorsanız köpük işlemini yeniden yapıp bu kez ılık ya da sıcak su ile durulamayı deneyebilirsiniz. İşlem tamamlanınca kıyafetinizi makineye atın ve yıkayın.
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