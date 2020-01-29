TİSKİ personel alımı başvuru sonuçları belli oldu. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. Personel Alım İlanı başvuru sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 223 personel alımı için başvurular 20 Ocak tarihinde sona ermişti. İşte detaylar...

Uygun şartları taşıyan aday listesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. Personel Alım İlanı uygun şartları taşıyan aday listesi ekte sunulmuştur.

Uygun şartları taşıyan aday listesine itirazlar, 4 Şubat 2020 Salı günü mesai bitimine kadar (17.30) Gülbaharhatun Mah. Narlıbahçe Sok. No:2/5 Ortahisar /Trabzon adresindeki Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.’ye şahsen ve yazılı olarak yapılacaktır.

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