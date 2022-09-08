Kasımpaşa, 2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa'da oynayan Mickael Tırpan'ı transfer etti. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Mickael Tırpan yeniden Kasımpaşamızda! Yeni transferimiz Mickael Tırpan, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus’ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Kompleksimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"