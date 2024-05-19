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        Haberler Sağlık Tırnak yemeyi tetikleyen etkenler: Tırnak yeme alışkanlığından kurtulmanın 5 yolu!

        Tırnak yemeyi tetikleyen etkenler: Alışkanlıktan kurtulmanın 5 yolu!

        Kendinizi dalgın bir şekilde tırnaklarınızı yerken buluyorsunuz ve bu alışkanlığı bırakmaya çalıştığınızda işe yaramıyor mu? Bunu yaşayanların sayısı tahmin ettiğinizden daha fazla. Peki neden tırnaklarımızı yiyoruz? İşte bu sorunun cevabı ve tırnak yemekten kurtulmak için 5 yöntem!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.05.2024 - 00:42
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        • 1

          Tırnak yemek pek çok kişi tarafından tekrarlanan bir davranıştır. Bu alışkanlıktan kurtulmak sayısız denemeler sonucunda başarısızlığa ulaşmakla sonlanabilir. Bunun önüne geçmek için bir dizi yöntem uygulayabilirsiniz. İşte detaylar!

        • 2

          NEDEN “TIRNAK YEME” ALIŞKANLIĞI GELİŞTİRİYORUZ?

          Tırnak yeme alışkanlığınızı durdurmaya çalışmadan önce, davranışın (veya tıp uzmanlarının klinik ortamlarda buna verdiği adla onikofajinin ) arkasındaki nedenleri bilmek önemlidir.

        • 3

          Lisanslı bir psikolog ve NYU Langone Sağlık Çocuk Araştırma Merkezi'nde yönetici olan Ph.D. Rebecca Rialon Berry'ye göre , tırnak yeme, beyindeki bir davranış tipine denk geliyor. Klinik dünyada cilde, saça veya tırnaklara zarar veren, tekrarlayan kişisel bakım davranışlarını ifade eden vücut odaklı tekrarlayan davranışlar veya BFRB'ler denir.

        • 4

          Neden bu tür davranışlarda bulunuyoruz? Araştırmalar, bu kenenin arkasında büyük olasılıkla genetik bir nedenin olduğunu öne sürüyor. Ancak tırnak yeme davranışının başlangıcını ortaya koyan stres, kaygı, can sıkıntısı ve diğer duygusal sıkıntı biçimleri de dahil olmak üzere bir dizi çevresel tetikleyici de vardır.

        • 5

          TIRNAK YEMENİN SAĞLIKSAL AÇIDAN RİSKİ VAR MI?

          Tırnak yemek zararsız bir alışkanlık gibi görünse de, bu davranışla ilişkili bir dizi risk vardır. New York Mount Sinai Hastanesi'nde dermatolojide kozmetik ve klinik araştırma direktörü Joshua Zeichner, "Tırnak ısırma derinin açılmasına ve ağızdaki bakterilere maruz kalmasına neden olur. Böylece potansiyel olarak cilt enfeksiyonlarına yol açabilir." diyor. "Bu enfeksiyonlar bazı durumlarda ciddileşebilir ve kalıcı tırnak şekli bozulmasına neden olabilir."

        • 6

          TIRNAK YEMEYİ NASIL BIRAKABİLİRSİNİZ?

          Kronik bir tırnak yiyici olduğunuzda, çoğu zaman bırakmak istersiniz ve hatta birden fazla bırakma girişiminde bulunmuş olabilirsiniz, ancak başarı elde edemezsiniz. Ayrıca canınız sıkıldığında, aç olduğunuzda veya kendinizi güvensiz hissettiğinizde de kendinizi bunu yaparken bulabilirsiniz. Tırnak yemenin çoğu otomatiktir; bunu düşünmeden yaparsınız.

          İşte tırnaklarınızı yemeyi nihayet bırakmanız için 5 yöntem!

        • 7

          1. TETİKLEYİCİLERİNİZİ TANIMLAYIN

          Tırnaklarınızı yemeyi bırakmaya çalışıyorsanız, yapmanız gereken ilk şey, gün içinde bu davranışı genellikle nerede yaptığınıza iyice bakmaktır. Örneğin, e-postalara göz atarken, iş yaparken veya TV izlerken sıklıkla kemirmeye başladığınızı fark edebilirsiniz.

        • 8

          Sizi tırnak yeme dürtüsüne tam olarak neyin soktuğunu öğrendikten sonra, bu alışkanlığa katılmayı zorlaştırmak için ortamınızı değiştirmek için bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

        • 9

          2. KİŞİSEL BAKIM VE RAHATLAMA

          Düzenli öğünler, daha fazla hareket ve bol uyku gibi kişisel bakım, daha sakin, daha güvenli ve dirençli hissetmenize yardımcı olur ve size iyileşme gücü verir. Tırnak yemek güçlü bir dürtüyü tatmin eder, bu nedenle zihninizi susturmak ve dürtünün yarattığı gerilimi azaltmak için meditasyon, günlük tutma ve yoga yapmak iyi gelebilir.

        • 10

          3. TIRNAK YEME ÖNLEYİCİ OJE

          Sizi tırnaklarınızı yemekten caydırmak için özel olarak yapılmış çeşitli ojeler vardır. Bu cilanın tadı özellikle acı ya da kasıtlı olarak kötüdür ve bu şekilde sizi tırnaklarınızı ağzınıza götürmekten uzak tutar.

        • 11

          4. MANİKÜR YAPTIRIN

          Tırnaklarınızı çiğnemeyi bırakmak için ekstra bir neden arıyorsanız manikür salonunda güzel bir manikür yaptırmayı deneyebilirsiniz. Tırnaklarınızın güzel görünmeleri için para ve çaba harcadıysanız, onları ısırarak mahvetmekten geri durabilirsiniz.

        • 12

          5. TIRNAKLARINIZI KISA TUTUN

          Tırnaklarınız uzun olduğunda daha fazla yeme eğiliminde olabilirsiniz; bu nedenle, bu alışkanlıktan kurtulmanıza yardımcı olmak için tırnaklarınızı kısa kesmek iyi bir fiki rdir. Ayrıca kısa tırnakların bakımı daha kolaydır ve genellikle uzun tırnaklara göre daha hijyeniktir.

          Kaynak: Webmd, Cleveland Clinic, Good House Keeping

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