Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi dokusuyla da öne çıkan Tirebolu, önemli ilçeler arasına girmiştir. Fındığı, çayı ve masmavi deniziyle dikkat çeken bu ilçenin turistlerin ilgisini çekmesi de söz konusudur. Burası, aynı zamanda kültürel zenginlikleri ve tarihi geçmişiyle de gözleri üzerinde toplar.

TİREBOLU NEREDE?

Tire nerede? Doğu Karadeniz kıyılarında yer alan Tire, denizle iç içe bir konumda bulunur. Bağlı bulunduğu ilde bir sahil ilçesidir. Denizle iç içe yaşam sunan ilçe, şehir merkezine 45 km uzaklıkta konumlanır. Ulaşımın kara yolu ile kolay olması da turistlerin burayı tercih etmesinin nedenlerinden biridir.

TİREBOLU HANGİ ŞEHİRDE?

Tire hangi şehirde? Giresun şehrinde konumlanan Tirebolu, doğu kısmındadır ve şehrin önemli ilçeleri arasında yer alır. Karadeniz Bölgesi’nde köklü tarihi ve doğasının yanı sıra fındık üretimiyle popüler olmuştur. İlçede çay üretimi de yaygındır. Burası, aynı zamanda kalesi ve doğal güzellikleri ile de göze çarpar. Yani Tirebolu ilçesi, yaşamanın yanı sıra gezmek için de ideal bir noktadır.

TİREBOLU HANGİ İLDE? Tire hangi ilde yer alıyor? Giresun iline bağlıdır. Buranın en önemli tarım ve turizm merkezleri arasına girmiştir. İlçenin tarihi oldukça eski tarihlere dayanır. Antik Çağ’da Miletoslular tarafından kurulan kente o dönemde “Tripolis” adı verilmiştir. Yunanca’da “üç şehir” anlamına gelen bu isimin asıl kaynağı ise bölgede üç farklı yerleşimin bulunmasından gelir. Zaten Tirebolu; Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerinde de önemli bir sahil yerleşimi olmuştur. TİREBOLU HANGİ BÖLGEDE? Tire hangi bölgede bulunuyor? Karadeniz Bölgesi içinde yer alan ilçe, bulunduğu bölgenin tipik iklimini yansıtır. Bu nedenle Tirebolu’da yıl boyunca yağışlı bir hava vardır. Bu yağmurlar, yıl boyunca ilçenin yemyeşil doğasını beslemeye devam eder. TİREBOLU KONUMU NEDİR? Tire konumu nedir? Tirebolu ilçesinin; Doğusunda Espiye ilçesi

Batısında Görele ilçesi

Kuzeyinde Karadeniz

Güneyinde ise dağlık ve ormanlık alanlar bulunur. Bu ilçe, stratejik konumu ile gözleri üzerinde toplar. Karadenize bakan sahilleri boyunca uzanan plajlar, yaz aylarında ziyaretçilerin denize girmesini sağlar. TİREBOLU HAKKINDA BİLGİLER

Tirebolu’da ekonomi daha çok balıkçılık ve hayvancılık faaliyetlerine dayalıdır. Ayrıca fındık üretimi de bölge için kayda değer bir gelir kaynağı olarak kabul edilir. Dünyaca ünlü olmuş Türk fındığı için en önemli üreticilerden bazıları burada bulunur. Ek olarak ilçede çay üretimi de bir hayli yaygındır. Öyle ki Tirebolu Çayı bir marka hâline gelmiştir. Kıyı ekonomisi için de balıkçılık önemlidir. Tirebolu, Karadeniz’in eşsiz doğasıyla öne çıkar.

Denize kıyısı boyunca uzanan plajları yaz aylarında ziyaretçilerin ilgisini çeker.

İlçede doğa yürüyüşleri için elverişli dağlık alanlar da mevcuttur.

İlçede konumlanan Tirebolu Kalesi, tarihi dokusuyla hem turistlerin hem de araştırmacıların ilgisini çeker.

Burada yaşayan yerli halk, geleneksel Karadeniz kültürünü yaşatmaya devam eder.

İlçede hareketli horon oyunları, kemençe ezgileri ve Karadeniz’e özgü yemekler ilçenin kültürel kimliğini oluşturur.

Mısır ekmeği, balık yemekleri ve fındıklı tatlılar Tirebolu mutfağının en bilinen örneklerindendir.

Nüfusun 30 bin civarında olduğu bilgisi vardır.

