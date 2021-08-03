KEDİDİLLİ TİRAMİSU İÇİN GEREKEN MALZEMELER
• 1 paket kedidili
Islatmak için:
• 1 çorba kaşığı süt
• 1 çorba kaşığı granül kahve
• 1 çorba kaşığı şeker
• Yarım su bardağı ılık su
Kreması İçin:
• 2 çorba kaşığı un
• 2 yumurta sarısı
• 2,5 su bardağı süt
• 1,5 çay bardağı şeker
• 1 paket vanilya
• 1 paket labne peyniri
Üzeri İçin:
• Kakao
TİRAMİSU NASIL YAPILIR?
• Öncelikle yumurta ve şekeri çırpıp erimesini sağlayın.
• Sonra diğer vanilya ve peynir dışında olan malzemeleri ekleyip, pişireceğiniz tencereye alın ve koyulaşana kadar pişirin.
• Kremamız piştikten sonra ayrı bir kaba boşaltıp, 5-6 dakika sonra peynir ve vanilyayı ekleyip, mikserle 5-6 dakika çırpıyoruz.
• Bir kap içinde su, süt, şeker ve kahveyi karıştırıyoruz.
• Kedidillerini bu karışımda ıslatıp, borcama yan yana gelecek şekilde diziyoruz.
• Hazırladığımız kremanın yarısını ilk katın üzerine döküp, eşit şekilde yayıyoruz.
• Üzerine tekrar kedidillerini ıslatıp, düzenli bir şekilde diziyoruz.
• Kalan kremanın hepsini kedidillerin üzerine tekrar eşit bir şekilde yayıyoruz.
• Bu tatlının bir gece buzdolabında dinlenmesi gerekir.
• Dinlenen tatlımızın üstüne kakao serpip, servise hazır hale getiriyoruz.
Püf Noktası:
• Tiramisu yapmak istiyorsanız öncelikle hazırlamanız gereken kısım kremadır.
• Kremayı pişirirken tüm malzemeyi bir anda ekleyip pişirmeyin.
• Önce yumurta ve şeker iyice çırpılmalıdır.
• Bu yüzden yumurtanın tamamını kullanmanız gerekmektedir.
• Unu ekledikten sonra sütü yavaş yavaş katmalısınız.
• Bu sırada sürekli karıştırarak unun topaklamasını engellemeniz gerektiğidir.
• Tiramisu kremasını hazırlarken labne peynirini önceden katmayıp, krema piştikten sonra ilave edin.
• Labne peyniri ekledikten sonra ateşte bekletmeyin.
• Peyniri ekledikten sonra mikserle pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.
• Kedidillerini ılık karışıma her iki tarafı da ıslanacak şekilde batırın.
• Servis etmeden önce 1 gece buzdolabında dinlendirin.
• Üzerine çay süzgeci yardımıyla kahveyi eleyerek serpin.
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