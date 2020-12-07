TIR sıkıştırdı, ok gibi saplandı

İHA

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii yan yolda iddiaya göre, TIR'ın sıkıştırdığı otomobil yol ortasında bariyerlere saplandı. Kadın sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, hafif şekilde yaralanan yanındaki ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii yan yol Edirne istikametinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, yan yolda 34 SP 8874 plakalı Audi A3 marka otomobille seyir halinde olan Sevtap Orhan'ı yol ayrımına geldiği esnada plakası belirsiz bir TIR sıkıştırdı.

Panik yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol ortasında bariyere saplandı. Sürücü Orhan, kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, yanındaki yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Sürücü Orhan ise, kaza nedeniyle bir süre şok geçirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yapmalarının ardından tutanak tuttu. Çalışmalar sonrasında kazaya karışan araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Polis ekipleri, sürücüyü sıkıştırarak kaza yapmasına neden olan tır şoförünü arıyor.