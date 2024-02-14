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        Haberler Gündem Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde TIR, işçi minibüsüne çarptı: 9 yaralı

        TIR, işçi minibüsüne çarptı: 9 yaralı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mermer yüklü tırın, işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 23:22 Güncelleme: 14.02.2024 - 23:37
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        TIR, işçi minibüsüne çarptı: 9 yaralı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mermer yüklü TIR ile işçi taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Enis Kocaman (42) idaresindeki 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunda Ayvalık sapağına girmek isterken Abdullah Aytulum idaresindeki TIR ile çarpıştı.

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        Kazada sürücü Enis Kocaman (42) ile Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Nilüfer Rüzgar (49), Sezai Aydoğan (37), Semanur Aktan (33), Gülay Mehder (40) ve Selcen Arıkan (40) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kocaman, Küçük ve Akbulut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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