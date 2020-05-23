Tır dorsesindeki otomobillerin yakıt deposunda 144 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi - BOLU

AA

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda sıvı uyuşturucu taşıdığı belirlenen tırı takibe aldı.Gerçekleştirilen operasyonla tırın dorsesinde taşınan 3 otomobilin akaryakıt depolarına gizlenmiş 144 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.Ele geçirilen uyuşturucu, jandarma ekiplerince bugüne kadar ülke genelinde ele geçirilen en yüksek miktarda sıvılaştırılmış metamfetamin oldu.Açıklamada, operasyona ait görüntülere de yer verildi.