Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ’den yapılan açıklamada da perşembe günü Osmangazi Köprüsü’nden geçen bir TIR'dan parça düşmesi sonucu araçların lastiklerinin patladığı belirtilerek olayda yaralanan olmadığı, trafik akışının kontrollü sağlandığı kaydedildi.