TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü

TIR'a çarpan otomobil savrulup, alev aldı: 2 ölü
Konya'da, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarpıp alev aldı. Feci kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Konya'da otomobilin TIR'a çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre, Konya-Beyşehir kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı şeride geçip bir TIR'a çarptı.
Savrularak yoldan çıkan otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hurdaya dönen otomobildeki Zeynel B. (23) ile kimliği tespit edilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.