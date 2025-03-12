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        Haberler Bilgi Gündem Tıp Bayramı ne zaman, hangi gün? Tıp Bayramı ilk kez ne zaman kutlanmıştır? Tıp Bayramı önemi ve tarihçesi

        Tıp Bayramı önemi ve tarihçesi: Tıp Bayramı ne zaman, hangi gün?

        Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesini onurlandıran 14 Mart Tıp Bayramı'na sayılı günler kala, Tıp Bayramı önemi ve tarihçesi gündeme geldi. Her yıl doktorlardan hemşirelere, sağlık personelinden hastane çalışanlarına kadar tüm sağlık emekçilerinin fedakarlıklarının kutlandığı bu anlamlı gün, bu yıl da coşkuyla karşılanacak. Peki, Tıp Bayramı hangi gün kutlanıyor ve bu özel günün kökeni nedir? İşte Tıp Bayramı'nın tarihi ve önemi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 23:44 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:44
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        • 1

          Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesini ve mesleklerine olan bağlılıklarını onurlandıran Tıp Bayramı, mart ayının en önemli günlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de her yıl geleneksel olarak kutlanan bu anlamlı günün kökenleri ve kutlama tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2025 yılında Tıp Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte Tıp Bayramı’na dair tüm detaylar...

        • 2

          TIP BAYRAMI NE ZAMAN?

          Tıp Bayramı her yıl 14 Mart tarihinde kutlanır. Bu yıl yani 2025 yılında ise 14 Mart Cuma gününe denk geliyor.

        • 3

          TIP BAYRAMI TARİHÇESİ

          14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

          İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

        • 4

          TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

          1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

          1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

          Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.

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